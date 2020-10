Paula controla sus nervios y se lleva el "sí" rotundo de todo el jurado de 'Idol Kids'

Paula tiene 12 años y ha llegado a 'Idol Kids' con los nervios a flor de piel. "Es la primera vez que me subo a un escenario y también que me escucha la gente en público", le contaba a Jesús Vázquez poco antes de dirigirse al jurado y comenzar con su actuación.

Carlos Jean ha querido darle la enhorabuena: "Tienes giros perfectos y es muy complicado lo que has elegido. Has hecho una versión de Rosalía haciéndola tuya y eso es muy bonito". Edurne también se ha mostrado muy contenta con lo que acababa de ver: "Si aún con los nervios puedes cantar así, no me imagino cuando estés tranquila, confíes en ti y lo des todo".