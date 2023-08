Laura Garkas parodia el momento "mierduqui" de Marta Peñate

Pero, ¿en qué consistió el conflicto? Semanas atrás, Marta Peñate protagonizó un tenso enfrentamiento con Luna en la ceremonia de las estrellas. Todo comenzó tras ver un vídeo en el que la canaria opinaba de la relación entre Álex y Cristina Porta. "Es una cosa de los dos, a mí lo que opine el resto me da igual. Las cosas se van a ver con el tiempo. Nos estamos dedicando a disfrutar el uno del otro y no me gusta pensar más allá de esto", se justificaba él.

"Yo me alegro de que le resbale y le importe tres pepinos lo que cuchicheen detrás de las puertas. La que me da pena es Cris porque tiene unas amistades que no deberían de meterse, o si lo hacen, que hablen con ella. He salido muchas veces de un grupo de amigos tóxicos, que lo único que hacen es criticar a los vecinos", añadía Luna.