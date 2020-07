Cientos de elefantes muertos en Botswana: la causa sigue siendo un misterio

A principios de mayo, el biólogo y directos del National Park Rescue Niall McCann y sus compañeros encontraron más de 150 cadáveres en el entorno del Delta del Okavango, y un mes después se fueron identificando otros 200. "Esto no tiene precedentes en cuanto a la cantidad de elefantes que mueren en un solo evento no relacionado con la sequía", le ha dicho a la BBC . Las imágenes captadas desde helicóptero son duras.

¿Qué ha causado las muertes?

Pero en este caso no creen que se trate de furtivos. Es cierto que no siempre disparan al animal, a veces lo envenenan, pero esta posibilidad también se ha descartado porque los carroñeros como hienas, leones y buitres no han tenido problemas después de consumir los cadáveres.