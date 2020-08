Rescata un gato en la carretera y resulta ser un puma yaguarundí

Las pruebas del médico han confirmado que tendrá alrededor de dos meses y que su estado de salud no es malo, aunque está algo desnutrida (es una hembra) ya que, hasta que Elber la encontró no comía demasiado. Aunque no la soltarán por ahora dado que no sabe cazar, calcula que la madre no debe de andar muy lejos. Su presencia en la carretera –tiene pinta– se debería a un despiste de la cría.