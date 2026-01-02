Tres personas han perdido la vida en el incendio de una vivienda en el distrito de Carabanchel

Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras

Noche trágica en Madrid. Tres personas han perdido la vida esta madrugada en un incendio de una vivienda en el distrito de Carabanchel (Madrid), ha informado el servicio de Emergencias de la capital.

Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, ha detallado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.

El incendio ha tenido lugar en la tercera planta de una vivienda ubicada en la calle Moreno del mencionado distrito madrileño.

El fuego ha roto por la fachada posterior y el humo ha afectado también a dos áticos superiores en los que los Bomberos de Madrid han tenido que rescatar a dos personas, ambas en buen estado.

Almeida expresa sus condolencias a los familiares de los tres fallecidos en Carabanchel

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado sus condolencias a los familiares y seres queridos de las tres personas fallecidas en el incendio registrado en el distrito de Carabanchel de la capital.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el regidor ha trasladado "todo su cariño y condolencias a los familiares y seres queridos de las tres personas fallecidas en el incendio de Carabanchel", al tiempo que ha agradecido la labor de los servicios de emergencia por su actuación.

"Gracias a los servicios de emergencia por su intervención y trabajo", ha señalado Almeida en el mismo mensaje.

El incendio se originó en la tercera planta de un bloque de viviendas de la calle Moreno en Carabanchel, a cuyo interior los bomberos tuvieron muchas dificultades para entrar debido a que había una puerta acorazada.

Un incendio en una vivienda obliga a evacuar a once personas de un edificio en Leganés

Por otro lado, un incendio ocurrido en la noche de este jueves ha calcinado por completo una habitación en una vivienda del número 26 de la calle Doctor Martín Vegue, en Leganés, Madrid, y ha obligado a evacuar a once personas, mientras que cuatro han tenido que ser trasladadas al hospital por inhalación leve de humo.

Según han comunicado fuentes del 112 Comunidad de Madrid a Europa Press, los Bomberos de la autonomía han tenido que evacuar a cuatro personas del domicilio en cuestión y a otras siete de la planta superior del edificio.

Al lugar de los hechos se ha desplazado también el SUMMA 112, que ha atendido a siete personas, entre las que dos hombres y dos mujeres han tenido que ser trasladadas al hospital Severo Ochoa por inhalación leve de humo, el cual habría inundado el hueco de la escalera al quedar abierta la puerta de la vivienda afectada.