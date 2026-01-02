Esta española iba a asistir a la fiesta con unos amigos hasta que una llamada les advirtió de que no fueran

Confirmado: Las bengalas en botellas de champán causaron el incendio en el bar de Suiza

La conmoción continúa en Suiza después de la tragedia del incendio que se ha cobrado la vida de 40 personas durante la celebración de Nochevieja y Año Nuevo en el bar-discoteca Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en Valais. En medio de la alegría y la celebración, las bengalas comenzaron a incendiar el techo, pero todos son ajenos a lo que está por venir. Siguen cantando y bailando, grabando incluso con sus teléfonos móviles el avance de las llamas, hasta quedar poco después atrapados.

No hay españoles entre los afectados, pero hay una pequeña comunidad que reside en Crans-Montana. Informativos Telecinco ha hablado con María Martínez, que vive allí desde hace cuatro años. Aquella noche planeaba asistir a la fiesta.

"Yo estaba cenando con unos amigos en un restaurante que está al lado, a dos pasos de de Le Constellation", cuenta. María y sus amigos tuvieron la "suerte" de que otra amiga les avisó de que no fueran por el gran despliegue policial que había en las inmediaciones de la discoteca. "El plan era ir allí, pero fuimos a saludar a una colega que trabaja en el casino y ya cuando nos estábamos disponiendo a salir, me llamó mi amiga y me dijo: 'No vengáis porque hay un dispositivo desplegado de policías tremendo, no sé lo que ha pasado'".

"Ella nos decía que veía mucho humo. Podríamos haber estado perfectamente en ese bar porque era la idea", confiesa. María cuenta que la novia de un amigo suyo estaba dentro del local. "De hecho aún no sabe nada de ello. Es muy triste y desesperanzador porque posiblemente esté entre las víctimas", asegura.