¿Nieve en Reyes? Cotas bajas y temperaturas bajo cero en los primeros días de 2026

Valladolid y Zamora, en aviso amarillo el último día del año por nieblas que podrían ser engelantes

La entrada del nuevo año 2026 va a estar protagonizada por frío y también por nieve que puede afectar a ciudades y carreteras importantes. Un temporal que tiene nombre: la borrasca Francis. Este 1 de enero ya arrancará con una jornada complicada en Canarias, con chubascos fuertes. Informa en el vídeo Nuria Seró.

"La encontraremos en el Golfo de Cádiz y esa borrasca lo que nos hará será que nos llegue una masa de aire subtropical muy húmeda y además a todo esto tenemos que añadir frío", explica la meteoróloga. Aunque el viernes van a subir las temperaturas, hay que tener en cuenta que el descenso a partir del domingo será abrupto. Ese día se registrarán temperaturas bajo cero y máximas que podrían rondar los 5°, por lo que se espera mucho frío.

De momento hay incertidumbre sobre qué ocurrirá en Reyes con este episodio de nieve. "La previsión es que pueda copiar, es decir, podemos ver algún copo de nieve durante la madrugada del lunes, pero sí que tendremos que estar muy pendientes de la previsión del tiempo porque puede nevar a cotas bajas, especialmente en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, así que mucha precaución con esos desplazamientos", concluye Seró.