La identificación de los cadáveres de los fallecidos en el incendio del bar Le Constellation en Suiza "llevará bastante tiempo" por el estado de los cuerpos

Españoles residentes en Suiza, “en shock” tras el incendio mortal en Crans-Montana: “Seguro que conozco a padres de algunos de los que murieron”

Compartir







El horror de un fuego devastador y explosivo abre el año en el corazón de Europa. Una noche de diversión en un bar que ha dejado decenas de muertos en el incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, fundamentalmente jóvenes de entre 16 y 25 años que daban la bienvenida a 2026.

PUEDE INTERESARTE Decenas de muertos en el incendio de un restaurante en una estación de esquí en el sur de Suiza: no hay constancia de víctimas españolas

Un lugar ahora blindado por la Policía para impedir que se vea el interior y en el que trabajarán los forenses en los próximos días y semanas, identificando decenas de cuerpos algo que llevará bastante tiempo como ha afirmado el el presidente del cantón, Matthias Reynard, pues se está ante "una situación crítica" provocada por "heridas graves y quemaduras importantes".

Además, según ha confirmado la fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, se hará "todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de esta tragedia" y ha adelantado que el cantón de Valais ha solicitado ya ayuda a los cantones vecinos para identificar a los fallecidos.

PUEDE INTERESARTE Las hipótesis sobre el origen del incendio mortal de Año Nuevo en Suiza: de las bengalas en botellas de champán a una vela de cumpleaños

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, ha hecho público este balance de víctimas en una rueda de prensa en la que ha explicado que "se dará prioridad a la identificación de los fallecidos para que sus cuerpos puedan ser devueltos rápidamente a sus familias".

Sin datos oficiales de la identidad de ninguno de los fallecidos

Por el momento no hay datos oficiales sobre la identidad de los fallecidos, pero sí han confirmado que hay ciudadanos extranjeros entre los fallecidos. Los hospitales de la parte francófona de Suiza están desbordados por la afluencia de víctimas con quemaduras trasladadas desde Crans-Montana.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Algunos de los heridos han sido llevados a Zúrich, Berna, Lausana y Rennaz y el Hospital de Valais tiene ya copadas todas las camas de cuidados intensivos, ha explicado Reynard. También ha informado del despliegue de diez helicópteros, 40 ambulancias y 150 paramédicos.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores francés han informado a BFMTV que entre los heridos hay dos ciudadanos franceses. "Han sido atendidos de inmediato por los servicios de emergencia (...) y los equipos consulares están en contacto permanente con las autoridades suizas", han explicado.

Descartado el atentado, se buscan las causas del accidente

También ha participado en la rueda de prensa de Valais la fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, quien ha descartado que el incidente se deba a un atentado. "No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado", ha apuntado Pilloud, quien ha señalado además que se ha abierto una investigación.

Además, el gobierno cantonal de Valais ha declarado el estado de emergencia a partir de las 9.00 horas del 1 de enero para facilitar la movilización de los recursos necesarios para responder a este incendio con la mayor celeridad, explica en un comunicado.

Pilloud ha señalado que el incidente se debe a una explosión seguida de un "violento incendio" que devastó el bar sobre las 1.30 horas de la madrugada. Numerosos efectivos de Policía, Bomberos y servicios de rescate acudieron de inmediato al lugar.

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, se ha referido ya a la "tragedia" de Crans-Montana. "Lo que debería haber sido un momento de alegría se convirtió en un día de luto en Crans-Montana, una tragedia que ha afectado a todo el país y mucho más allá. El Consejo Federal ha recibido con consternación este terrible suceso", ha publicado a través de su perfil en X.

Parmelin ha asumido la Presidencia de turno del Consejo Federal y por tanto la jefatura del Estado suizo este mismo 1 de enero tras relevar a la también consejera Karin Keller-Sutter.