Un oso pardo en la puerta de casa: la grabación de una familia en el valle de Laciana, León

Los vecinos de las comarcas de la Cordillera Cantábrica están cada vez más acostumbrados a encontrarse con su basura removida o asomarse a la ventana y pillar un oso pardo in fraganti robando fruta de sus árboles. En general son osos jóvenes en busca de comida que no causan incidentes, más allá del susto al encontrarlo en la puerta de casa , como ha ocurrido esta semana en León.

El oso pardo, cada vez más visible en el valle de Laciana

No obstante, lo que se intenta es evitar la interacción de los humanos con estos animales, lo cual no quiere decir que no se estén difundiendo indicaciones para actuar en caso de toparse con un oso pardo. El pasado mayo vimos el revuelo que se generó a raíz de la actuación desacertada y temeraria de un conductor en Asturias, que se convirtió en el ejemplo de lo que no hay que hacer si vemos un oso, especialmente si es una cría como fue aquel caso.