Una mujer de 60 años muere aplastada por un palé de 500 kg en Madrid: estaba cargando un camión en Loeches

El accidente laboral ocurrió sobre las 14:30 horas en la calle Bronce

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Una mujer de 60 años ha fallecido este viernes tras ser aplastada por un palé de media tonelada mientras ayudaba a sus compañeros de trabajo a cargarlo en un camión en un polígono industrial de la localidad madrileña de Loeches, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos han ocurrido en torno a las 14:30 horas en la calle Bronce, donde, por causas que se investigan, el palé cayó sobre la trabajadora durante las labores de carga de mercancía.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Summa 112, que atendieron a la víctima por un traumatismo craneoencefálico severo y traumatismo torácico. El equipo médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante varios minutos, aunque finalmente solo pudo confirmar su fallecimiento.

Agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Al tratarse de un posible accidente laboral, el caso podría ser analizado también por la Inspección de Trabajo, que se encarga de revisar este tipo de siniestros para determinar si se cumplieron las medidas de seguridad correspondientes.