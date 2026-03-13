La confesión se produce tras hallarse los restos óseos de la desaparecida en 2017 en un patio de la vivienda de ambos hermanos en Hornachos, Badajoz

El momento en que la familia de Francisca Cadenas se enteró del hallazgo de sus restos óseos: “Sabía que mi madre estaba ahí”

Compartir







BadajozNuevo avance clave en la investigación de la desaparición de Francisca Cadenas hace casi nueve años, el 9 de mayo de 2017. ‘Juli’, uno de los dos hermanos detenidos después de que esta semana se hallasen restos óseos de la mujer en una arqueta del patio de la vivienda en la que residen en Hornachos, Badajoz, ha confesado el crimen y ha exculpado a su hermano ‘Lolo’, como ha informado en exclusiva ‘En Boca de Todos’.

Aunque ambos habían negado durante todo este tiempo su implicación en los hechos, el trabajo desarrollado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha estrechado el cerco sobre ellos hasta que, finalmente, y tras el hallazgo de los restos en su domicilio, ‘Juli’ ha confesado. Con ello, se confirmaría la hipótesis principal, que apunta a que él habría acabado con la vida de Francisca Cadenas, de entonces 59 años, y después su hermano, que ha mantenido todo este tiempo la coartada de que el estaba en el Hospital de Mérida en la noche de los hechos, le ayudó a encubrirlo al regresar.