Juan Tejón Malena Guerra 12 MAR 2026 - 17:06h.

Los dos detenidos decidieron descuartizar el cuerpo para enterrarlo con adoquines en el patio y lograron esconder los hechos durante casi nuevos años

Investigan una finca de los hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas: "Buscan un posible arma o herramientas para ocultar el cadáver"

La Guardia Civil continúa investigando el caso de Francisca Cadenas, cuyos restos óseos fueron hallados este miércoles en la vivienda de los dos hermanos investigados por su desaparición. Los agentes han registrado la vivienda y una finca rústica propiedad de los dos detenidos en busca del posible arma del crimen o las herramientas utilizadas para ocultar su cadáver. Informa en el vídeo Lídice Benito.

Con nuevos dispositivos tecnológicos y con ayuda de la unidad canina, la UCO encontraba los restos de la mujer desaparecida en mayo de 2017 en la localidad de Hornachos, en Badajoz. Tal y como arroja la investigación, el pequeño de los hermanos habría matado a la víctima y su hermano Lolo le habría ayudado a encubrir el crimen.

Después decidieron descuartizar el cuerpo para enterrarlo con adoquines en el patio y lograron esconder los hechos durante casi nuevos años en los que Hornachos lloraba la pérdida de Francisca. El marido de la víctima exigía justicia.

"Nuestros defendidos están mal"

"Nuestros defendidos están mal", ha reconocido el abogado José Duarte, y ha señalado que van a colaborar en la investigación. Este jueves se ha sabido que el hijo pequeño de Francisca Cadenas, José Antonio, llegó a llamar a la puerta de los detenidos tas oír un fuerte golpe tan solo cinco minutos después de que su madre saliese de casa el día en que desapareció.

Los dos varones, ahora definitivamente señalados como sospechosos principales de la desaparición de Francisca, han sido detenidos después de las nuevas actuaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han conducido a la localización de los restos óseos. Estaban, concretamente, en el interior de una arqueta de un pozo antiguo del patio interior de la vivienda de los hermanos, ubicada a escasa distancia del domicilio de la desaparecida.

Ahora, la investigación continúa trabajando tras este hallazgo clave, mientras permanece el secreto de sumario sobre el caso. Según el abogado de los hijos de Francisca Cadenas, se están realizando registros en otras de las propiedades de los detenidos en busca de más pruebas incriminatorias. El tamaño de la arqueta en el que han sido localizados los restos óseos no hace posible esconder los restos completos de una persona.