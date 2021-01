La advertencia es fruto de una revisión de más de 150 artículos científicos sobre los problemas ecológicos a los que se enfrenta el mundo de manera globa por parte de un panel de expertos de instituciones como las universidades de California en Los Angeles, Stanford y Flinders, la cual se recoge en un artículo titulado 'Underestimating the Challenges of Avoiding a Ghastly Future' que se publica esta semana en la revista 'Frontiers in Conservation Science', y del que se hace eco 'National Geographic'.