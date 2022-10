Análisis del discurso de Leonor en los premios Princesa de Asturias 2022: mejor el fondo que las formas

La princesa Leonor vuelve a España desde el UWC Atlantic College para volver a su agenda y preside por cuarta ocasión desde 2019 los Premios Princesa de Asturias junto a Felipe VI como heredera al trono. De nuevo su discurso estaba en el foco , y volvió a ser el momento de la ceremonia. Y de nuevo, se acordó de los jóvenes con sus 9 me importa. Como su padre, ell rey Felipe Vi , se acordó de la guerra de Ucrania.

Leonor ha generado tanta expectación por su look de esta noche ya que lo días previos quiso enseñar el lado algo informal y juvenil propio de su edad sin olvidar su rol institucional. Hoy, en el gran día, ha apostado por un vestido blanco y negro acompañado con pelo recogido y unas joyas que ha tomado prestadas del joyero de la Reina Letizia símbolo de madurez, continuidad y formalidad. La elección de los colores son sin dudas por la sonoridad del evento. Leonor no ha dejado nada al azar para entregar los premios a los galardonados.

Sin embargo yo hubiera aconsejado darle más intensidad con su comunicación no verbal a este discurso tan potente y no abusar demasiado de los silencios.

No me cansaré de decir que la casa real debería modernizar sus discursos, sobre todo estos que son cortos y tiene que genera un impacto rápidamente y además los de la princesa que no son habituales. Cuando entenderemos que la naturalidad es la reina de la oratoria acercaremos la política a la ciudadanía.