Un avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio, con capacidad para unas 250 personas, ha aterrizado ya en la base de Torrejón de Ardoz tras salir desde Omán para evacuar y repatriar a 171 españoles que se encontraban atrapados en Oriente Medio debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y deseaban regresar a España.

El Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo son las principales unidades del Ejército del Aire y del Espacio que han participado en la operación de evacuación, desarrollada tras días de incertidumbre para los españoles que, tras el estallido del conflicto bélico, se habían visto sin salida ante el cierre de los espacios aéreos por los bombardeos en uno y otro punto de Oriente Medio.

Ahora, tras seis días de guerra, el avión militar español ha permitido su regreso, ante lo que muchos no han podido contener la sonrisa tras días de nervios, tensión y miedo. El plan de evacuación ha consistido en trasladar primero a los ciudadanos españoles por carretera desde Emiratos hasta Omán para, luego, embarcarlos rumbo a España en el Airbus A330. La vía marítima estaba totalmente descartada ante la tensa situación que existe en el estrecho de Ormuz.

De momento, el dispositivo solo contemplaba este vuelo, aunque no se descarta que se puedan enviar más aviones a la zona. El avión ha llegado esta madrugada a la base aérea de la localidad madrileña.

Por su parte, el martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Era la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Medio para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000 personas.

El Ministerio de Defensa ha recordado que en octubre de 2024, tres aviones militares del Ejército del Aire y del Espacio llevaron a cabo la evacuación de más de 240 civiles españoles en Líbano, tras la escalada del conflicto entre Hezbolá e Israel.