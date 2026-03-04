Alberto Rosa 04 MAR 2026 - 17:56h.

El propietario de la casa, de 50 años, declaró que mató a la víctima, tras hallar la policía francesa el cuerpo descuartizado del joven

Encuentran el cuerpo descuartizado de un vasco en un piso de París: el casero del joven ha sido detenido

El hallazgo del cuerpo descuartizado de un joven vasco en París ha conmocionado a la localidad de la que era oriundo, Tolosa. Dalian Peña, vecino de Tolosa, vivía de alquiler en una vivienda del barrio de Saint-Denis de la capital gala, donde fue encontrado por la policía tras negar el casero y propietario de la vivienda el paso a los bomberos.

Cuando los agentes entraron en la vivienda se encontraron con una escena pavorosa, el cuerpo del joven vasco estaba descuartizado y esparcido en diferentes estancias de la casa, además de un cuchillo y una lona de plástico llena de sangre.

El propietario de la casa, de 50 años, declaró que mató a la víctima, que llevaba seis años viviendo en la capital gala, a donde se mudó para trabajar de soldador. Según informa ‘El Diario Vasco’, un amigo de la víctima ha relatado el desencadenante de lo que ha acabado en esta tragedia.

"El juicio lo ganó mi amigo y entonces el casero le ofreció otras casas más pequeñas"

"Él nos contó que había ido a juicio con el casero porque le quiso subir el precio del alquiler". "Él nos contó que había ido a juicio con el casero porque le quiso subir el precio del alquiler. El casero estaba denunciado porque el piso era inhabitable. El juicio lo ganó mi amigo y entonces el casero le ofreció otras casas más pequeñas. Lo rechazó porque le dijo que ya que había querido hacer todo por el juzgado que irían hasta el final”, relata al citado medio este amigo.

Todo esto se lo contó Dalian en los carnavales de Tolosa, la última vez que le vio. En aquel momento no le dio importancia, “más allá de una disputa entre inquilino y casero. No estaba preocupado”. La familia de la víctima, residente en Tolosa, se encuentra consternada por lo sucedido y ya se han trasladado hasta París para hacerse cargo de los restos de D.P.

El Ayuntamiento de Tolosa traslada su "profundo pesar"

El Ayuntamiento de Tolosa ha expresado en un comunicado su “profundo pesar” por el asesinato del joven. “En estos dolorosos momentos quiere expresar su cariño y apoyo a su familia y entorno cercano”, reza el comunicado.

El Consistorio apunta que mantiene contactos con la familia para canalizar su ayuda. Del mismo modo, “y ante los mensajes y datos inadecuados que se han difundido, el Ayuntamiento reclama el respeto que merece la familia en estos duros momentos”, concluye el Consistorio.