Iñigo Yarza 04 MAR 2026 - 22:30h.

El último enfrentamiento entre los gobiernos de España y Estados Unidos parte del uso de las bases de Rota y Morón

La guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo: Exteriores desmiente "tajantemente" que accedan a colaborar con el ejército de EEUU

Compartir







El último enfrentamiento entre los gobiernos de España y Estados Unidos parte del uso de las bases de Rota y Morón. Washington las utilizó hasta el domingo para preparar el ataque a Irán. Son bases españolas, pero de uso compartido y donde España, según el convenio en vigor, tiene la última palabra ante determinados usos.

El convenio, firmado por Felipe González y Ronald Reagan en 1988, deja claro en su artículo 2 que cualquier uso de esas bases más allá de sus objetivos, como sería en este caso una acción bélica, debe contar con "autorización previa del Gobierno español". Este artículo señala explícitamente que el uso del espacio aéreo español se concede a EE UU. exclusivamente para "objetivos dentro del ámbito bilateral o multilateral" orientados a la "defensa común y de Occidente" frente a un ataque armado.

En su artículo 24, el convenio reconoce además "plena soberanía y control de España sobre su territorio y espacio aéreo", por lo que cualquier autorización debe aplicarse siempre de conformidad a estos principios.

Así pues, las bases de Rota y Morón son de soberanía española y están bajo mando español. EE UU no posee bases propias, sino instalaciones de apoyo dentro de bases españolas. La autoridad máxima de estos enclaves, además, recae en un oficial español, mientras que el mando estadounidense solo tiene autoridad sobre su personal y equipo dentro de estas.