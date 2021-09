ABBA vuelven después de 40 años con un nuevo disco de estudio y conciertos holográficos

El legendario cuarteto sueco ABBA rompe un silencio de casi 40 años con el anuncio del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, 'Voyage', que incluirá diez temas nuevos, y un espectáculo holográfico. La banda formada por Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus y Benny Anderson, que se separó en 1982, ha puesto este jueves fin a cuatro décadas de letargo musical avanzando dos singles del disco, 'I still have faith in you' y 'Don´t shut me down'.