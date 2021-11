American Music Awards 2021: El grupo pop coreano BTS triunfa con tres premios

La noche de los American Music Awards comenzó con Bruno Mars-Silk Sonic cantando Smokin Out The Window y la emoción se desbordó con la presentación de BTS junto a Coldplay, que interpretaron My Universe. En el escenario también sobresalieron Olivia Rodrigo, quien a sus 18 años llegó con siete nominaciones a la gala y fue reconocida como la Nueva artista del año. También se presentó Maneskin con Beggin.

Doja Cat ft. SZA "Kiss Me More" *GANADOR

Lil Nas X "MONTERO (Call Me By Your Name)