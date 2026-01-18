Rocío Martín 18 ENE 2026 - 23:29h.

Entre los supervivientes de este trágico accidente se encuentra un joven que viajaba en el vagón número 8 del tren Iryo

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba

CórdobaAl menos diez personas han muerto tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua. Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.

Entre los supervivientes de este trágico accidente se encuentra un joven que viajaba en el vagón número 8 del tren Iryo, que ha narrado cómo ha vivido los hechos: "Al subir al coche, había dos asientos vacíos a mi derecha, y eso fue lo que me salvó. De repente oí un traqueteo muy fuerte, el vagón volcó hacia la derecha y me agarré con todas mis fuerzas al asiento. Cerré los ojos… y cuando los abrí, había humo, gente herida y fallecidos a mi alrededor", recoge el medio local Cordópolis.

Familiares se acercan angustiados a la estación de Huelva para obtener información

Familiares de los pasajeros del tren Alvia con destino a Huelva, implicado en el descarrilamiento ocurrido en Adamuz (Córdoba), se han desplazado a la estación onubense para obtener información ante la imposibilidad de contactar con sus allegados.

Los familiares han acudido visiblemente afectados por la incertidumbre y la falta de noticias sobre el estado de sus seres queridos.

En la estación se ha habilitado un punto de atención psicológica, mientras que la alcaldesa, Pilar Miranda, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, se han trasladado al lugar para brindarles apoyo.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento ha expresado su "más sentido pésame" y su afecto a las familias de las víctimas del choque entre los trenes que cubrían los trayectos Huelva-Madrid y Málaga-Madrid. "Deseamos una pronta recuperación a las personas heridas", añadieron.

Viajeros en Atocha buscan transporte y alojamiento por la cancelación de sus trenes

Varias decenas de personas se encuentran esta noche en el Estación de Atocha de Madrid tratando de conseguir un medio de transporte para viajar a sus destinos tras la cancelación de varios trenes como consecuencia del descarrilamiento ocurrido en Córdoba.

A las 23:00 horas de este domingo las oficinas de alquiler de coches abiertas en la estación de Atocha tienen largas colas en sus mostradores, mientras que las oficinas de atención al cliente de Renfe también tratan de dar respuesta a las demandas de los viajeros.

Otros viajeros han optado por pasar la noche en algún hotel de Madrid o en casas de amigos ante las informaciones recibidas que les dan plaza en trenes que partirán de Madrid en la tarde del lunes.