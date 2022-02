Tres meses después de su temporal marcha de la televisión, tras anunciar que tenía un carcinoma en una mama el pasado mes de noviembre, Ana Rosa ha compartido con sus seguidores cómo se encuentra . Y es que la presentadora tiene más ganas que nunca y toda la fuerza del mundo por volver a ponerse frente a las cámaras en espacio matinal, 'El programa de AR' : "Después de 4 meses de tratamiento estoy muy bien, en este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa", confiesa.

Junto a una foto en la que aparece muy sonriente, la presentadora ha mostrado su cara más optimista y también ha compartido lo positivo de esta dura experiencia: "Estoy aprendiendo tantas cosas …. He dicho hola a verduras y frutas , a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos".

Sin duda, buenas noticias, que la hacen estar más fuerte que nunca y con ganas de volver cuanto antes a ejercer su trabajo, su pasión, a la que lleva tantas décadas dedicándose de manera incansable. "Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos", escribía en su anterior post.