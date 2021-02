Sesenta años del mítico concierto de los Beatles en 'The Cavern': el show que lo cambió todo

Hace 60 años , tal día como hoy a la una de la tarde, en un oscuro pub de Liverpool , unos jóvenes se subieron a tocar al escenario para iniciar lo que sería una trayectoria repleta de éxito que marcaría para siempre la historia de la música. Eran los Beatles , y de ese primer día en The Cavern , aunque no hay vídeos y sí alguna foto , cuatro chavales que empezaron queriendo hacer rock and roll salieron ya siendo estrellas.

De Liverpool al estrellato

Cuando aquel 9 de febrero de 1961, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best (aún no estaba Ringo) comenzaron a tocar, nadie esperaba que fuesen a convertirse en una de las bandas más reconocidas y alabadas por la crítica. Ni 10 años tardaron The Beatles en ser historia, y no solo de la música.