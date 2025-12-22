Claudia Barraso 22 DIC 2025 - 17:58h.

La viuda de James Ransone, el actor que se suicidó, ha roto su silencio a través de redes sociales: "Tenías tanta razón..."

Encuentran ahorcado a James Ransone, actor conocido por 'The Wire', 'CSI' y 'Hawái 5.0', a sus 46 años en Los Ángeles

La viuda del actor fallecido James Ransone, Jamie McPhee, ha roto su silencio tras la muerte de la estrella. A través de una desgarradora publicación que ha compartido en su perfil de Instagram. El actor fue encontrado ahorcado el pasado viernes 19 de diciembre en Los Ángeles.

Las autoridades, tras investigar y recebar algunas pruebas para esclarecer los motivos de su muerte, han declarado que se trata de un suicidio. Le encontraron colgado en su cobertizo. Tenía dos hijos, Jack, de seis años y Violet de tan solo cuatro. Su mujer, ha querido compartir una publicación con su marido cuando ella estaba embarazada, junto con un emotivo mensaje en el que se despide de él y le traslada todo su amor.

“Te dije que te he amado 1000 veces antes y sé que te volveré a amar. Me dijiste - necesito ser más como tú y tú necesitas ser más como yo - y tenías tanta razón. Gracias por darme los mejores regalos - tú, Jack y Violet. Somos para siempre”, decía en el pie de foto. La fotografía ha recibido hasta miles de ‘likes’ en tan solo unas horas y cientos de comentarios de sus compañeros y fans llorando su pérdida y mandando todo su apoyo a la familia.

Su trayectoria

Nacido en Baltimore, Maryland, el intérprete comenzó su carrera cinematográfica a principios de los años 2000. Su primer trabajo fue en 2001 cuando grabó la película independiente 'The American Astronaut'. Tan solo unos meses después, en 2022, participó en el largometraje 'Ken Park', una producción que llamó la atención por su contenido atrevido.

Sin embargo, el gran papel que catapultó a la fama a Ransone fue cuando interpretó en 2003 a Ziggy Sobotka en la serie de televisión 'The Wire'. También se hizo conocido por su interpretación de Eddie Kaspbrak en la película de terror 'It: capítulo dos'. Años después, el intérprete estadounidense trabajó con apariciones esporádicas en series como 'The First', 'Generation Kill', 'CSI', 'Hawai 5.0', 'Último aviso' o la película 'Sinist'.