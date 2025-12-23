Zoe Armenteros 23 DIC 2025 - 07:51h.

La mujer de 88 años llevaba un aparatoso disfraz de administración de lotería hecho de forma artesanal que le hizo perder el equilibrio

Manoli, la abuela de 88 años que se ha caído en directo en el sorteo de la Lotería de Navidad de Madrid

El Sorteo de la Lotería de Navidad es un espectáculo que nadie quiere perderse. Manoli es una de esas cientos de personas cada año hacen colas para estar en el Teatro Real. La mujer de 88 años, que iba caracterizada dentro de una administración de cartón hecha para la ocasión, sufrió una caída y tuvo que ser auxiliada por los servicios de seguridad. Informativos Telecinco que grabó lo ocurrido, ha vuelto a entrevistarla para saber cómo se encontraba y nos dijo que se había golpeado en las rodillas.

La cámara de nuestro periodista Antonio Valverde, que acababa de entrevistarla por su pintoresco disfraz, captó ese momento del aparatoso tropiezo; desde casa, apenas nos dimos cuenta de la caída de Manoli que sufrió algún daño, pero que no impidió que siguiera en su butaca disfrutando del espectáculo para el que llevaba todo el año preparándose. Tuvo mucha suerte de que no le ocurriera nada grave.

"Me dolían las rodillas, pero ya no"

Nuestro compañero, que acababa de entrevistar a esta entrañable mujer de 88 años, vio rápidamente que estaba siendo atendida por la seguridad del recinto y continuó informando. Tras asegurarse de que todo había quedado en un susto, volvió a hablar con Manoli.

Sobre la caída, Manoli nos dijo: "Bueno, antes me dolían las rodillas, pero ahora ya se me ha curado. Aquí sentadita, estoy a punto", aseguró Manoli sin dejar de mirar el escenario del Sorteo de la Lotería minimizando su aparatosa caída.

"Ahora ver si me toca algo qué alegría, pero ya no me duele. Más que nada no había sentido, que había un escaloncito" y con el disfraz perdió el equilibrio..."pero ya no me duele y ahora solo estoy deseando, a ver si sale un premio gordo para salir corriendo."

La 'fortuna' hizo que todo quedara en un susto y la entusiasta mujer pudo disfrutar del sorteo sin mayores consecuencias junto al grupo de enamorados de este día mágico en los que los adultos se vuelven niños para disfrutar de la suerte.