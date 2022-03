Daddy Yankee se retira de la música a lo grande: con nuevo disco y gira de conciertos

'Legendaddy' , su nuevo trabajo saldrá a la luz el próximo jueves. Mientras que la gira de espectáculos, que de momento no pasa por España, 'La última vuelta' , comenzará el próximo 10 de agosto, en Portland , y finalizará el 2 de diciembre, en Ciudad de México, tras una extensa carrera musical de 32 años .

"Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos. En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos, y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho", expuso mirando a cámara y sobre una mesa de billar, con la bandera de Puerto Rico.