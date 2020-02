Elton John se queda sin voz en pleno concierto y lo abandona entre lágrimas: "Di todo lo que tenía"

El cantante británico Elton John ha abandonado su concierto en Auckland, Nueva Zelanda, entre lágrimas, al no poder continuar cantando tras quedarse sin voz en medio del espectáculo. El artista lamentó mucho lo sucedido y se disculpó delante de los miles de fans que agradecieron su esfuerzo: "Lo siento, lo siento mucho".

Después de lo sucedido, el autor del éxito 'I'm still standing', explicó lo sucedido a través de su cuenta de Instagram, donde ha explicado que había sido diagnosticado con una neumonía atípica esa misma mañana, pero que estaba decidido a ofrecer el mejor de los espectáculos, algo que finalmente su voz no le permitió: "Estoy decepcionado, profundamente molesto y lo siento. Di todo lo que tenía. Muchas gracias por su extraordinario apoyo y todo el amor que me mostraron durante la presentación de esta noche. Estoy eternamente agradecido."