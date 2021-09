'Injustice', la esperada película de animación de DC Comics ya tiene tráiler

La cinta de animación nos mostrará un visión muy oscura, violenta y adulta de los héroes y villanos que conocemos de los cómics de DC y las películas de Warner Bros. No en vano, su historia está basada en los videojuegos 'Injustice: Gods Among Us' de 2013 e 'Injustice 2' de 2017, desarrollados por NetherRealm Studios. Los videojuegos también contaron con una novela gráfica que extendía su narrativa: Injustice: Gods Among Us: Year One.