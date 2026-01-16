Se ha hecho viral en las protestas francesas es la carta de un niño de 7 años, Gabriel, a su padre

Cómo afecta el acuerdo con Mercosur a los agricultores y consumidores: precios más baratos y dudas en la calidad

Los países de la Unión Europea respaldaron el acuerdo de asociación con el Mercosur la semana pasada lo que impulsó la protesta de los agricultores de países europeos incluido España, Francia o Alemania, entre otros.

Estas protestas se centran en que el género llegará con otros estándares de producción para competir directamente con los productos europeos, por lo que el sector primario ha salido a la calle.

Francia ha sido uno de los países europeos donde los agricultores más se han echado a la calle para protestar por el acuerdo que se firmará este sábado 17 de enero en Paraguay.

Entre las escenas que más han conmocionado y se ha hecho viral en las protestas francesas es la carta de un niño de 7 años, Gabriel, a su padre, según recoge ActuOise.

“Papá, puedes vender mi tractor (de pedales).

No voy a seguir formándome para ser agricultor.

Te veo triste y cansado todos los días. No quiero vivir así.

Gabriel, 7 años”.

Esta carta, la conversación que tuvo un agricultor con su hijo, fue entregada durante las protestas de la francesa región de Oise y muestran con tristeza la situación que están viviendo las personas que trabajan en el campo.

Ecologistas temen que el acuerdo UE Mercosur aumente la deforestación y las emisiones

Grupos medioambientales como Greenpeace o Ecologistas en Acción temen que el histórico Acuerdo comercial UE Mercosur, que se firmará este sábado, aumente la deforestación y las emisiones y sostienen que "pone en peligro la naturaleza".

Tras más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea (UE) dio el pasado viernes luz verde al Tratado entre los 27 y los países del Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que será ahora rubricado en Paraguay en medio de las protestas del sector agrícola en Europa.

Entre las inquietudes de los agricultores figura que ese pacto comercial derive en importaciones baratas de productos provenientes de Sudamérica que no respeten las normativas ecológicas y de seguridad alimentaria por las que se rige el bloque.

Dentro de las particularidades del polémico pacto que pondrán en jaque al medioambiente, un portavoz de Greenpeace, Miguel Soto, alega que dará "otra vuelta de tuerca más al mundo de los polinizadores, que ya están suficientemente en crisis" al exponerlos a más químicos, con la potencial amenaza a su biodiversidad.