Jennifer Lopez 'stripper': los moretones que pueden darle el Oscar

Por un instante ha cambiado el micrófono, por la barra la de 'pole dance'. Jennifer Lopez continúa con su gira por el mundo celebrando sus recién cumplidos 50 años y ahora también está más cerca de conseguir una nominación a los Oscar, y es que, no hay duda que la cantante y actriz está viviendo un momento esplendido. Con Hustlers, Jennifer Lopez ha deslumbrado Toronto y podría hacerse con la estatuilla.

Aunque no ha sido fácil, porque Jennifer Lopez ha tenido que interpretar un papel que le ha costado sudor y lágrimas. En tu mente suena como una gran idea, como “oh, voy a aprender a bailar pole dance. Va a ser muy divertido. Y luego dices, Dios mío, esto es dificilísimo”, afirmaba la actriz.

"He disfrutado mucho haciendo una película en la que todas las productoras son mujeres, las protagonistas son mujeres, la directora es mujer", explica Jennifer Lopez. Todas strippers que se toman la revancha de tanto abuso en Wall Street. Antiheroínas feministas en plena era del 'me too'.