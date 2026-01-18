Logo de telecincotelecinco
Primeras imágenes del descarrilamiento de dos trenes en Córdoba: suspenden la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Al menos dos muertos en el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba
El accidente ocurrió a las 19.45 horas, cuando un tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha ha descarrilado.. INFORMATIVOS TELECINCO
Al menos siete personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado todavía están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil. A la redacción de Informativos Telecinco han llegado las primeras imágenes del lugar del accidente nada más producirse.

Uno de los trenes ha invadido la vía por la que circulaba otro convoy

El accidente ocurrió a las 19.45 horas, cuando un tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado.

Se han movilizado equipos de emergencia

Según informa en X la cuenta de InfoAdif, información de servicio sobre el estado de la infraestructura y la circulación ferroviaria en la red de Adif, el accidente ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia.

Además, según esa fuente, ha tenido que suspenderse la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y todos los convoys que estaban en tránsito han sido redirigidos a su lugar de origen.

