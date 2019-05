Leonardo DiCaprio y el español Alejandro Agag, unidos en Cannes por la Fórmula E

Orlando Bloom desfiló con el actor estadounidense Leonardo DiCaprio, que acudió de nuevo como productor de un documental. Allí, presentó ‘And we go green’ junto al empresario español, Alejandro Agag, fundador de la Fórmula E, una competición que ha unido a ambos para demostrar que esta alternativa a la Fórmula 1 es menos perjudicial para el planeta y que la lucha contra el cambio climático no está reñida con la emoción.