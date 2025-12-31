Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sociedad
Desaparecidos

Desaparece un niño de 4 años en Zaragoza: las autoridades solicitan ayuda ciudadana para localizarle

Desaparece un niño de 4 años en Zaragoza, Ayan
Ayan, menor desaparecido. CNDES

  • Alerta por la desaparición el pasado 29 de diciembre del pequeño Ayan

  • El menor de cuatro años mide 1.20 centímetros y pesa 22 kilos, tiene el cabello negro y los ojos castaños

Compartir

ZaragozaEl Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha emitido una alerta por la desaparición el pasado 29 de diciembre del pequeño Ayan, un niño de cuatro años visto por última vez en Zaragoza.

Las autoridades que buscan al menor solicitan la ayuda ciudadana para localizar al niño que en el momento de la desaparición vestía un abrigo verde caqui y unas deportivas azules.

PUEDE INTERESARTE

Ayan Emarh I. de cuatro años mide 1.20 centímetros y pesa 22 kilos, tiene el cabello negro y los ojos castaños.

Si tiene alguna información que aportar sobre el caso llamar al 091, al 116000 fundación ANAR o contactar con el Centro Nacional de Desaparecidos.

Temas