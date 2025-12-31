Alerta por la desaparición el pasado 29 de diciembre del pequeño Ayan

El menor de cuatro años mide 1.20 centímetros y pesa 22 kilos, tiene el cabello negro y los ojos castaños

Compartir







ZaragozaEl Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha emitido una alerta por la desaparición el pasado 29 de diciembre del pequeño Ayan, un niño de cuatro años visto por última vez en Zaragoza.

Las autoridades que buscan al menor solicitan la ayuda ciudadana para localizar al niño que en el momento de la desaparición vestía un abrigo verde caqui y unas deportivas azules.

Ayan Emarh I. de cuatro años mide 1.20 centímetros y pesa 22 kilos, tiene el cabello negro y los ojos castaños.

Si tiene alguna información que aportar sobre el caso llamar al 091, al 116000 fundación ANAR o contactar con el Centro Nacional de Desaparecidos.