El Ayuntamiento lamenta "la repercusión que estos hechos están teniendo en la imagen pública del pueblo"

Los vecinos siguen sin llegar a un acuerdo y el caso podría acabar en los tribunales

Compartir







LeónCuatro millones de euros continúan dividiendo a los vecinos de Villamanín y encrespado la convivencia tras el sorteo del Gordo de la Lotería de Navidad después de unos jóvenes de la Comisión de Festejos olvidasen consignar un talonario de 200 euros.

Desde el Ayuntamiento han intentado enmendar con llamamientos al consenso tras el error de la comisión de fiestas que vendió más participaciones que décimos jugaba, pero los habitantes del pequeño pueblo leonés no están conformes y el lío se hace cada vez más grande. Una cuestión de dinero está sacando lo peor de algunos de los vecinos, pero otros muchos se muestran comprensibles al error.

El error ha provocado un agujero de 4 millones de euros correspondientes a 50 participaciones de cinco euros (cuatro para jugar y un euro de donativo para la comisión) que suponía un premio de 80.000 euros por papeleta, y que no estaban respaldados por los décimos correspondientes.

PUEDE INTERESARTE Las historias detrás de los premiados con la Lotería de la Navidad: la suerte le sonríe a la familia de Marcos y de Álvaro

“Alcanzar una solución”

“El Ayuntamiento de Villamanín desea manifestar su pesar por la situación que se está viviendo en el municipio y por la repercusión que estos hechos están teniendo en la imagen pública del pueblo. Una imagen que no representa ni el sentir ni los valores de convivencia que siempre han caracterizado a Villamanín”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde el consistorio aseguran ser conscientes del malestar entre los vecinos provocado por la situación tras el sorteo y por ello ofrecen los espacios municipales para que se pueda dialogar y llegar a “alcanzar una solución”.

Disculpas de la comisión de festejos

Por su parte, la comisión ha emitido un comunicado oficial ante la negativa a dar declaraciones a los medios por la tensión acumulada en el que reconoce las graves consecuencias de haber realizado mal el conteo de las papeletas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Por ello, pedimos disculpas a todos los afectados pero queremos dejar muy claro que jamás ha existido ningún tipo de fraude o trampa", explica la nota.

Además, los miembros de la Comisión de Fiestas de la localidad leonesa de Villamanín han entregado su premio personal y el décimo que tenían como organización (un total de dos millones), una decisión con la que esperan que todos los vecinos puedan disfrutar cuanto antes de su premio y que la situación se resuelva lo "mejor posible para todos".

Así lo ha trasladado el alcalde de Villamanín, Félix Álvaro Barreales Canseco y se ha establecido como condición que los vecinos y agraciados asuman la merma sin ningún tipo de denuncia.

Plena disposición

Ante la situación creada, han trasladado que van a asumir incluso la pérdida de su propio premio con el fin de conseguir que lo que empezó como una alegría para todo el pueblo lo siga siendo hasta el final, aunque se queden sin nada.

Asimismo, han elogiado que una gran mayoría de los portadores de las participaciones hayan comprendido que la mejor solución es "ayudarnos entre todos, cobrar cuanto antes, evitar pleitos y no convertir una buena noticia en un conflicto".

Por esta razón, concluye el comunicado, se está trabajando en un "acuerdo justo, transparente y con todas las garantías legales, pues tendrá supervisión judicial, pensado en el bien común y en el futuro del pueblo".