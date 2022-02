Manuel Carrasco culmina su doblete en Madrid tras un parón por la pandemia: "Fue histórico"

Durante la pandemia, confiesa "como la gran mayoría hay un momento en el que no lo he pasado bien", pero, ahora cree que toca vivir el momento: "la vida es así, se va". Manuel Carrasco está, precisamente, en ello: “Escuchar el rugido de la gente, fue un rugido diferente”.

De hecho, admite que las prisas no van con él: "Las prisas a mí no me gustan y no tengo una necesidad de éxito instantánea ni necesito sentirme halagado, reconocido todo el rato y sentir que soy el que está llevando la tendencia o que soy el más moderno… no".