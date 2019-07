Muere Rutger Hauer, el ‘replicante’ más famoso de Blade Runner

En el recuerdo de todos pervivirá su trabajo y su mítica frase, ya imborrable para todos aquellos que vieron Blade Runner: "Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia". Pero el replicante se equivocaba. Él, y los momentos que nos dejó, pervivirán siempre en la memoria.