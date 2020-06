La entereza de Pau Donés: "Me han dicho que voy a morir, así que voy a grabar un disco y divertirme"

"Los médicos me han dicho que voy a morir, tengo que darme prisa en hacer el disco", contaba Pau Donés a sus amigos después de que los médicos, siempre realistas, le dijeron que el cáncer de colon era ya incurable y poco quedaba por hacer. Pau sabía que le quedaban meses de vida. Y tenía una última meta: grabar su último disco y escucharlo en casa. Era todo un reto porque las fuerzas flaqueaban y le quedaban pocos meses de vida. Lo relata Pablo Gil en el diario El Mundo y también lo hizo público ayer, Bunbury, poco dado a contar intimidades pero que sí escribió ayer un emotivo mensaje tras la muerte de Pau. Bunbury dejaba claro en ella las prisas y las ganas de Pau de que la enfermedad no la arrebatara su deseo de rematar con un disco lo que había sido su vida: un último disco. De hecho, su último vídeo tenía una escena con su hija, de baile, pero las fuerzas flaqueaban no pudo ser. Pero el disco salió.