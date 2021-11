Rosalía y La Fama, el primer single de Motomami con The Weeknd hablando en castellano

Rosalía sigue haciendo historia. Vuelve y lo hace a ritmo de bachata. Así suena el adelanto de "La Fama". Un anticipo de su nuevo álbum. Junto a ella, el cantante de The Weeknd. Un dúo que repite. Tras colaborar en 2020 en 'Blinding Lights' vuelven a unirse en un nuevo tema, que promete ser todo un éxito. La fama, pues así la ha bautizado, es una canción construida sobre una base de bachata. En el videoclip, en el que se la ve descendiendo por las escaleras de una especie de cabaret vestida con un sensual traje de flecos de color perla. Entre el público se encuentra The Weeknd, que observa atentamente su actuación y le da la réplica vocal a Rosalía cantando en español: "Es mala amante la fama, no va a quererte de verdad". Rosalía ha revelado en redes que el primer anticipo de su tercer disco de estudio se titulará 'La fama' y que consiste en un dúo junto al músico estadounidense The Weeknd que podrá escucharse íntegro a partir de este jueves, 11 de noviembre.