Un artista cobra 74.000 euros a un museo que le hizo un encargo y presenta dos cuadros en blanco

Desde la institución, pidieron a Haanning que recreara una obra anterior suya que consiste en dos cuadros de cristal llenos de billetes, uno con 328.000 coronas y otro con 25.000 euros, que representan el salario medio anual en Dinamarca y Austria, y que conforman una crítica a la situación económica del país, según informa 'As'. La intención del museo era incluir estas dos obras en una exposición junto a otros 22 artistas que cuestionaban el papel del individuo en el actual mercado laboral.

El director del museo, Lasse Andersson, ha explicado al medio Berlingske que espera que devuelva el dinero antes de que termine la exposición el 14 de enero, cosa a la que, al parecer, el artista no está dispuesto. De no hacerlo, consideran que no ha cumplido su contrato y tomarán medidas legales contra él. Sin embargo, parece complicado, pues el artista dice "que ese es el pago de la obra que ha realizado".