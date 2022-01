El justificante del diente perdido en el colegio para el Ratoncito Pérez que se ha vuelto viral

Isabel, una maestra que uno imagina la ideal para unos niños, no lo dudó y cuando una de sus alumnas, Natalia, del colegio Pilar Izquierdo, perdió un diente, ni corta ni perezosa elaboró con todo lujo de detalles un justificante para el ratoncito Pérez. En el mismo se decía que la pequeña había perdido un diente en el recreo mientras comía salchichón y lo había perdido. El justificante será lo que la pequeña deje debajo de la cama para el Ratoncito Pérez. No será un diente lo que encuentre, pero tal vez, será más bonita la ingenuidad de la nota y el talante de la profesora que no rompió una ilusión.