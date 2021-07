Simons es ahora el segundo graduado más joven del mundo después de Michael Kearney, quien recibió su título en antropología de la Universidad del Sur de Alabama en 1994 a los 10 años. El menor podría haberse graduado aún antes, pero abandonó la Universidad de Eindhoven en los Países Bajos en 2019 cuando tenía 9 años, después de que las autoridades de la institución se negaran a dejar que se graduara antes de su décimo cumpleaños. Sin embargo, Simons asegura en declaraciones al periódico Gazet van Antwerpen que realmente no le importa si es el más joven, pues "se trata de obtener conocimientos".

Laurent no es de récrod ese por ahora está en manos de Michael Kearney que con varias titulaciones a sus espaldas y millones de dólares conseguidos en un juego de Trivial, tiene 37 años y vive alejado de la opinión pública. Y no, no quiso hacernos inmortales., pero también vino al mundo con un cerebro espectacular.