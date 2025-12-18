Un frente atlántico muy activo dejará este jueves precipitaciones, con los mayores acumulados en el oeste de Galicia

Un frente atlántico muy activo dejará este jueves precipitaciones en el tercio noroeste peninsular, con los mayores acumulados en el oeste de Galicia, donde las lluvias serán persistentes y localmente fuertes, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y fenómenos costeros, mientras la estabilidad vuelve al área mediterránea, aunque todavía con alguna precipitación ocasional.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé además cielos nubosos o cubiertos en el tercio este peninsular y Melilla, y con precipitaciones y alguna tormenta ocasional en la mitad sur de la fachada oriental y la ciudad autónoma, que tanto en Melilla como en el entorno de la Nao podrán ser localmente fuertes.

En otros puntos del este peninsular y Baleares también se podrán registrar precipitaciones de forma aislada. En el resto peninsular se espera un tiempo estable, con cielos con intervalos nubosos y, salvo en el cuadrante suroeste, con abundante nubosidad baja matinal tendiendo a abrir.

Se registrarán nieblas matinales en áreas de ambas mesetas, localmente persistentes, Guadalquivir, Ebro e interiores del tercio este peninsular. Posible calima en Baleares. En Canarias habrá intervalos nubosos, con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, pocos cambios en las temperaturas y vientos alisios moderados.

Las máximas aumentan en el Cantábrico

Las temperaturas máximas aumentarán en el Cantábrico, Ibérica sur, en el oeste meseta Norte y tercio sureste peninsular y bajarán en la vertiente sur del sistema Central y cordillera Cantábrica, mientras las mínimas ascenderán en Galicia, área cantábrica y Melilla e irán en descenso en la mayor parte del centro y este peninsular. En general pocos cambios en el resto. Habrá heladas débiles en los principales entornos de montaña y localmente en la meseta norte.

El viento soplará moderado de componente sur en Galicia, área cantábrica y alto Ebro, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en litorales y montañas. Será moderado del este y noreste en los litorales de la fachada oriental peninsular y Baleares. En el resto habrá viento flojo, predominando la componente sur en el cuadrante noroeste peninsular y componente este en el resto.