El radical cambio de vida de Melo Moreno, el ídolo de YouTube que se dio a conocer como Yellow Mellow

Melo Moreno es una creadora de contenido, anteriormente conocida como Yellow Mellow, que se ha convertido en un referente para el colectivo LGTBIQ+

En 2016 fue una de las primeras en conseguir un millón de suscriptores en su canal principal de YouTube

Nacida el 19 de enero de 1989 en la ciudad francesa de Perpiñán, Melo Moreno, antes conocida como Yellow Mellow, ha sido y sigue siendo una de las creadoras de contenido más influyentes de la última década en España. En la llamada 'época dorada' de YouTube, esta creadora de contenido formaba junto a otros rostros conocidos como El Rubius, Auron Play o Andrea Compton, los referentes digitales de adolescentes y menores.

Con tan solo seis años, Melo Moreno García, nombre de pila, se mudó junto a su familia a Barcelona, ciudad en la que creció y vivió la mayor parte de su vida. A la vez que probaba suerte en el mundo de las redes sociales publicando sus vídeos en su cuenta de YouTube, Melo Moreno se matriculó en la carrera de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Mataró. Sin embargo, su paso como universitaria terminó pronto al abandonar su carrera para dedicarse al 100% a su pasión: crear contenido en Internet.

Sus inicios en las redes sociales

Su salto a la fama comenzó en 2010, cuando lanzó su canal de YouTube bajo el nombre de Yellow Mellow. Allí compartía humor, 'vlogs', versiones musicales y su día a día, ganándose poco a poco a los miles de seguidores que le siguen acompañando a día de hoy.

Según iba compartiendo contenido, los seguidores iban aumentando en sus redes sociales y las marcas iban interesándose por ella para campañas publicitarias, además, de invitarla a eventos y alfombras rojas. Fue en el año 2016 cuando se consolidó como una pionera del 'vlogging' en España, contenido que consiste en colgar el día a día de los 'influencers' en su canal de YouTube, al conseguir un hito que muy pocos tenían y que muchos deseaban: conseguir un millón de suscriptores en su canal principal.

Su faceta como cantante

Combinando su faceta como creadora de contenido, Melo Moreno también probó suerte en el terreno musical. En 2015 publicó su primer sencillo, 'Phantom Limb', que logró desbancar en iTunes nada menos que a Lady Gaga.

Consciente de su evolución personal y artística, en 2018 decidió dar un giro importante a su carrera y dejó atrás su alias como 'Yellow Mellow'. Desde entonces, su fiel comunidad de seguidores la ha reconocido por su verdadero nombre, Melo Moreno.

Fue ese mismo año cuando Melo Moreno publicó su primer álbum de estudio, 'Colours'. Un disco, grabado en Berlín, que cuenta con 13 canciones de géneros variados entre los que destacan el pop, el R&B, el electropop y que refleja la versatilidad creativa de la artista.

El primer single de este álbum, 'One More River', vino acompañado de un videoclip rodado en un plano secuencia por las calles de Berlín. Con este tema, Melo Moreno se posicionó en el top de virales de Spotify en España y obtuvo visibilidad internacional.

No obstante, a pesar de su apuesta por el mundo musical, Melo Moreno nunca dejó de lado su trayectoria como creadora de contenido y ha continuado compartiendo contenido a través de su canal de YouTube y de Instagram. Para ella, su carrera musical y como creadora de contenido son “dos mundos distintos” que conviven.

Su vínculo con el colectivo LGTBIQ+

Más allá de su faceta artística y de su carrera en las redes sociales, Melo Moreno se ha posicionado como uno de los grandes referentes del colectivo LGTBIQ+ de los últimos años.

Con naturalidad y valentía, Melo Moreno ha ido abordando y mostrando cómo se enfrenta ella misma a cuestiones vinculadas a la identidad, la sexualidad y la diversidad sexual.

En 2022, Melo Moreno compartió públicamente su identidad como persona no binaria, un paso significativo en su vida personal y pública que ha ido documentando en las redes sociales y con el que intenta ser referente para todos aquellos seguidores que se encuentran atrapados en un mar de dudas.

Además, ese mismo año Melo Moreno quiso hacer público y compartió con su comunidad cómo se sometía a una mastectomía como parte de su proceso de afirmación, cómo afrontaba las curas y cómo era la recuperación tras la intervención. Un hecho que le ha acercado mucho más a su comunidad y que sus seguidores han agradecido por su cercanía.

El compromiso de Melo Moreno no ha sido solo simbólico y es que en su contenido publicado en sus redes sociales y en sus apariciones públicas ha querido dar visibilidad a la diversidad sexual, cuestionando estereotipos y promoviendo el respeto.

La actualidad

En la actualidad, Melo Moreno ha reducido su presencia en YouTube. No obstante, sus seguidores pueden seguir disfrutando de su contenido en Instagram y de sus apariciones en podcast y entrevistas donde reivindica la libertad y la identidad del colectivo LGTBIQ+.

Por otro lado, Melo Moreno ha retomado su carrera musical publicando en el mes de mayo de 2025 un EP que está compuesto por nueve canciones.

En definitiva, Melo Moreno representa un camino de transformación, tanto personal, artística e identitaria, que ha ido compartiendo a lo largo de los años y a través de sus redes sociales.