La pandemia de coronavirus ha retrasado casi un año la cirugía para eliminar por completo los peligrosos implantes. No obstante, se ha sometido ya a dos operaciones quirúrgicas para ir resolviendo el problema en los tríceps.

"Mi sistema inmunológico está lidiando hasta ahora con esta inflamación, pero realmente no sé qué pasará después. Por eso comencé las cirugías para deshacerme de esta pesadilla. Aumenté los brazos cuando tenía 20 años debido a mi propia estupidez . No pensé en las consecuencias", dijo el ruso, apodado también como 'Bazooka'.

El cirujano Dmitry Melnikov, que extrajo la gelatina solidificada similar a la vaselina, advirtió a Tereshin de que podría morir si no retiraba los implantes.

"Tengo mucha suerte de que haya médicos que me atendieron. La cirugía más difícil será en mis bíceps, puesto que el nervio responsable de la sensibilidad de los brazos está adentro. Dios no quiera que le pase algo a este nervio y no puedo mover el brazo. Estoy muy asustado", confesó. Y es que el joven, ni más ni menos, se inyectó en su día alrededor de tres litros en cada brazo.