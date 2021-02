Hacer testamento es algo que puede pasarnos por la cabeza cuando nos hacemos mayores, cuando formamos una familia y queremos dejar las cosas bien atadas en lo económico y patrimonial de cara al momento en que ya no estemos... y se trata de una decisión muy inteligente: cuanto más sencillo sea el reparto de bienes, más facilitaremos este duro momento a nuestros familiares, evitando además posibles rencillas y problemas. Hacer testamento es, además, un trámite muy barato que suele realizarse ante notario, y podremos modificar tantas veces como queramos, primando el contenido del último de ellos. Hacer un testamento de forma adecuada también evita estafas, más comunes ahora a personas mayores. ¿Cómo y por qué deberías hacer un testamento?

Cómo y por qué deberías hacer un testamento

Por último, hay que saber que no pasa nada si no se hace testamento: se aplicarán las normas de reparto que correspondan según la comunidad autónoma. Simplemente, no podrás decidir en este caso de qué forma repartir los bienes, o a quién quieres mejorar su herencia, entre otras cosas. Se informará a las personas que se consideren herederos –descendientes, ascendientes o cónyuge-, y éstos deberán acudir al notario para hacer una “declaración de herederos abintestato”.