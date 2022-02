Si has iniciado una solicitud para comenzar a cobrar tu prestación de desempleo en caso de despido o de ERTE y, además, es la primera vez que llevas a cabo este trámite o ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuviste en paro, es posible que te preguntes cómo ver el estado de solicitud del paro y la cuantía a cobrar. Afortunadamente, cada vez es más sencillo acceder a información puntual sobre tus prestaciones de la Seguridad Social, así como a tus datos de cotización y demás información personal relevante vinculada a esta institución. ¿Cómo comprobar el estado de tu solicitud de prestación por desempleo? ¿Cómo saber cuánto paro tienes derecho a cobrar?

Lo primero que debes saber es que tu solicitud de desempleo debes presentarla en el plazo de los 15 días hábiles siguientes al último día trabajado o a tu retorno del extranjero, en su caso. En el supuesto de que la empresa te haya abonado vacaciones por no haberlas disfrutado con anterioridad al cese, deberás presentarla en los 15 días hábiles siguientes a la finalización del período equivalente a las vacaciones.

Si, transcurridos tres meses desde la fecha de presentación de tu solicitud, no has recibido la resolución, se entenderá que ha sido denegada por silencio admnistrativo, y podrás reclamar por la vía judicial.

Por último, en cuanto a cómo calcular la cuantía de tu prestación por desempleo en 2022 , existen herramientas para ello: desde la web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) puedes conocer el paro que te corresponde a través de una calculadora interna que podrás utilizar tanto si ha finalizado tu contrato como si has agotado la prestación contributiva por desempleo.

Con ella podrás saber qué prestación te corresponde, en el primer caso, o si tienes derecho a subsidio, en el segundo. Eso sí, el resultado que obtengas a través del simulador no es vinculante para el SEPE, ni genera derecho alguno a tu favor.

Lo primero que debes conocer es si tienes derecho o no a cobrar el paro. Para ello, deberás haber cotizado al menos 365 días durante los últimos seis años, así como estar afiliado a la Seguridad Social, no estar en edad de jubilación y garantizar que tu intención es encontrar trabajo a través de tu inscripción en la Búsqueda Activa de Empleo. Además, no debes estar cobrando ninguna prestación de la Seguridad Social incompatible con el desempleo, como es el caso de los pagos del Estado por discapacidades.