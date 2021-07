Las multas de tráfico, como suele ser habitual en cualquier tipo de multa o sanción, también prescriben. Eso sí, los plazos con los que juega la Administración en este sentido son bastante amplios, por lo que lo habitual es que merezca la pena hacer frente a la sanción o bien recurrir si consideras que ha sido injusta. El hecho de que la multa prescriba significará que ya no se te podrá perseguir por ella, sin que se pueda reclamar su pago ni adoptar ninguna medida extrema, como embargar la cantidad debida de alguna de tus cuentas bancarias.

Lo primero que debe saber al respecto es que hay que distinguir entre dos tipos de prescripciones cuando te enfrentas a una multa de tráfico : por una parte, existe la prescripción de la notificación y, por otro, la prescripción de la sanción. En el primer caso, tal y como recuerda Mapfre , el plazo de notificación es de tres meses en el caso de las infracciones leves y de seis meses en el caso de las infracciones graves o muy graves. Por tanto, si recibes tu notificación pasado este plazo, no tendrás por qué asumir sus consecuencias. Además, es importante tener en cuenta que el plazo de prescripción comenzará a correr el día siguiente a que la Administración declare firme la multa de tráfico y declare firme la sanción.

Para todos los casos en que recibas una multa y no estés de acuerdo, siempre quedará la opción de recurrirla, un trámite para el que dispones de 15 días laborables. El plazo para presentar tus alegaciones comenzará en el momento en que recibas notificación oficial, y deberás presentarlas en la dirección que aparezca en dicha notificación, o bien en cualquier oficina de correos. Si no te interesa recurrirla o sencillamente no tienes motivo para ello, lo mejor es pagar la multa cuanto antes para poder ahorrar dinero a la hora de abonarla. Recuerda que, si realizas el pago en los primeros 20 días, se reducirá su cuantía en un 50 por ciento.