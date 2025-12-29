Los equipos de rescate de Indonesia han encontrado su cadáver en la zona donde buscan a otros tres familiares después del naufragio de un barco turístico

La madre y una de las hijas de la familia valenciana en Indonesia, supervivientes del naufragio

Las autoridades de Indonesia han anunciado este lunes el hallazgo del cuerpo de una niña de doce años que se corresponde con el de una de las menores españolas que viajaba junto a su familia en la embarcación hundida en Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo.

"El Equipo Conjunto de Búsqueda y Rescate ha encontrado un cuerpo presuntamente víctima del hundimiento del barco a motor Putri Sakinah en aguas cercanas a la isla de Padar, Labuan Bajo, (en la provincia de) Nusa Tenggara Oriental", afirmaba la Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia a través de Facebook. Posteriormente, se ha confirmado que el cadáver pertenece a la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio que tuvo lugar el viernes.

El cuerpo de la niña hallado por el dispositivo de búsqueda tras el hundimiento del barco en Indonesia, a la espera de su identificación forense

La institución ha indicado que el cuerpo fue inmediatamente trasladado al Hospital Regional de Komodo para su identificación forense, mientras que "la familia de la víctima ha acompañado el proceso para confirmar médicamente la identidad" de la misma.

'La familia dijo que es el cuerpo de Lia', explicó un oficial de Basarnas, Yudha, después de dicho traslado. De hecho, en unas duras imágenes, medios indonesios han mostrado el momento en el que la propia Ortuño identificó el cuerpo de su hija dentro de una ambulancia, donde abrió la bolsa en la que habían trasladado el cadáver desde el mar.

Según han precisado las autoridades indonesias, un residente de la isla de Serai vio un cuerpo flotando a unas 0,5 millas náuticas "de la ubicación en la que se sospecha que se hundió el barco", donde se envió una balsa de los rescatistas, como ha precisado el jefe de la oficina de Maumere y coordinador del operativo, Fathur Rahman.

El cadáver ha sido localizado por residentes locales

El hallazgo, realizado por residentes locales que han informado al equipo conjunto de búsqueda y rescate, se ha producido en el primer día en el que las autoridades han ampliado el área de búsqueda.

En este contexto, Dulhasan ha afirmado que dicho operativo continúa buscando a las víctimas del barco hundido y que estas operaciones continuarán durante la semana, mientras aún quedarían tres personas desaparecidas, el entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín (44), y otros dos menores, un hijo del propio Martín y otro de su pareja, Andrea Ortuño, que pudo ser rescatada junto a otra de sus hijas.

La familia se encontraba de vacaciones en Indonesia, un destino turístico que ha atraído a un número creciente de visitantes europeos en los últimos años. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) ha señalado que el hundimiento se ha debido probablemente a oleaje intenso provocado por condiciones climáticas adversas. Según las autoridades locales, el motor de la embarcación habría perdido potencia antes de que esta fuera golpeada por el oleaje y comenzara a hundirse.

Ortuño también viajaba en la embarcación, pero fue rescatada junto a otra de sus hijas, según han aclarado fuentes cercanas a la familia después de la confusión inicial con las identidades.

Los rescatistas, a los que se suman barcos de la Policía y buceadores profesionales, iniciaron este lunes la cuarta jornada de búsqueda. Al operativo se unió hoy el barco KN Puntadewa de Basarnas, con 27 tripulantes, incluidos tres expertos buceadores, que se suman a los 70 efectivos desplegados previamente.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas cercanas a la isla de Padar -este de Indonesia- alrededor de las 20.30 del viernes (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo.