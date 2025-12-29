El cadáver ha sido localizado por un grupo de vecinos

El cuerpo sin vida ha aparecido a unos 3 kilómetros del punto en el que desapareció

Un grupo de vecinos ha localizado en la madrugada de este lunes el cuerpo sin vida del motorista desaparecido el domingo tras cruzar el arroyo de la Cañada en Íllora (Granada).

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del suceso y activó durante el domingo un operativo especial de búsqueda, el cadáver del joven ha aparecido a unos 3 kilómetros del punto en el que desapareció.

El motorista fue arrastrado por la corriente en Íllora

Según explicaron fuentes de la Benemérita y el alcalde de la localidad, Antonio Salazar, todo ocurrió entre las 10:30 y las 11:00 horas del domingo, momento en el que se activaron las alarmas. La víctima trató de atravesar con su motocicleta el arroyo de la Cañada, en una zona conocida como la Sierra de Parapanda, cuando la fuerza del agua lo arrastró corriente abajo.

De acuerdo a la investigación, el desaparecido circulaba junto a otro motorista en el momento en el que sucedieron los hechos, tras los cuales la Guardia Civil desplegó un importante operativo de búsqueda con patrullas de Seguridad Ciudadana y especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), que ya se encuentran sobre el terreno batiendo la zona.

Para el rastreo, el instituto armado movilizó también al equipo Pegaso, especializado en el uso de drones para la búsqueda aérea, y activó un helicóptero de la Unidad Aérea. En el dispositivo participaron, además, efectivos de los Bomberos del Consorcio Provincial y de Protección Civil, todos desplegados en un terreno complicado por el propio cauce, al bajar mucha agua, dificultando las tareas de acceso y rastreo.

El Ayuntamiento de Íllora lamenta el fatal desenlace y se decretan tres días de luto en Zujaira

El fallecido, cuyo cadáver ha sido hallado este lunes sin vida, es un joven vecino de la localidad de Zujaira, perteneciente al municipio de Pinos Puente. Desde el Ayuntamiento de Íllora, y a través de las redes sociales de su Policía Local, han expresado así su lamento por tener que "comunicar que esta madrugada ha aparecido el cuerpo sin vida del joven".

"Ante tan triste desenlace, se comunica que se desconvocan las concentraciones previstas de búsqueda que estaban planificadas para esta mañana", han añadido.

En declaraciones a Canal Sur Radio, además, su alcalde, Antonio Salazar, ha dado cuenta del fatal desenlace de este joven que había acudido a la zona con un amigo y que atravesaba un camino asfaltado por el que habitualmente se cruza este cauce.

Tras la confirmación de su muerte, en Zujaira, de donde era natural, se han decretado tres días de luto y se han suspendido las actividades previstas en plenas fechas navideñas. Su alcalde, Iván Fernández, también en conexión con la radio pública andaluza, ha dado cuenta de esta decisión municipal y ha agradecido la labor tanto de los voluntarios de su pueblo como del de Íllora.

Agradecemos enormemente a todos los voluntarios que han colaborado en las labores de búsqueda, así como a los profesionales de Bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, etc...", han expresado en las citadas redes sociales del municipio, en cuyo término municipal se halla el arroyo donde se han producido los hechos, en la carretera GR-3409 (Puerto Lope-Obéilar).

De los dos motoristas, uno de ellos fue arrastrado por la corriente, mientras que su acompañante lograba ponerse a salvo y comunicaba la desaparición de su amigo sobre las 13:00 horas de la tarde.

Con este joven, son dos las víctimas del temporal en Andalucía, después de encontrar sin vida también este domingo a un hombre que había desaparecido en el cauce del río Fahala en Alhaurín el Grande, en Málaga, y mientras se busca a un segundo en esa misma zona.