Cada 6 de enero, las familias españolas se reúnen para celebrar una de las fiestas más típicas y queridas del país: el día de Reyes Magos. Una tradición que no exime ni siquiera a la familia real española, aunque sin dejar de lado los compromisos institucionales.

La agenda de los reyes Felipe y Letizia para ese día sigue un patrón: primero la participación en la Pascua Militar, una ceremonia histórica que se celebra cada año en el Palacio Real de Madrid, y después su habitual reunión familiar.

Una vez cumplidas las obligaciones oficiales, Letizia mantiene una rutina personal que apenas ha variado desde que se convirtió en reina: celebrar el día de Reyes Magos en casa de su padre, Jesús Ortiz, periodista retirado, rodeada de su núcleo familiar más cercano.

En esa celebración de Reyes también participan sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía y Felipe VI. En función del año y las circunstancias, otros miembros del entorno más cercano de Letizia también se personan, como la madre de la monarca, Paloma Rocasolano, y su hermana Telma Ortiz, quien en 2024 puso fin a su matrimonio con Robert Gavin Bonnar tras seis años de relación y una hija en común.

La vivienda está ubicada en Pozuelo de Alarcón y se reúnen para compartir la apertura de regalos y el roscón de Reyes Magos, alejándose completo del ceremonial propio de la Casa Real.

Allí, la reina vuelve a ser hija y madre antes que jefa de Estado consorte. Según ha trascendido estos últimos años, los Reyes Magos llegan también a esta casa, y Leonor y Sofía abren sus regalos en un ambiente similar al de cualquier familia española.

La elección de celebrar Reyes en casa del progenitor de Letizia ha sido vista como una forma de mantener a sus hijas conectadas con sus raíces maternas, alejándolas, al menos por un día, del peso simbólico que conlleva su condición de heredera y miembros de la Casa Real.

Tal y como publicó 'El Mundo' años atrás, Jesús Ortiz suele encargar los roscones de Reyes al obrador de Isabel Maestre. En concreto, hace seis años se decantó por uno "sin nata y de un kilo" para dar de comer a la familia real española.

Las únicas imágenes que han salido a la luz de sus recurrentes visitas al chalet cada 6 de enero son de los reyes y sus hijas llegando allí en su propio coche y saludando a los medios agolpados en las inmediaciones.

Este 2026, también se prevé que los cuatro miembros de la familia real acudan al domicilio de Jesús Ortiz, cerrando así las fiestas antes del retorno de la heredera al trono a la Academia de San Javier, última parada de su formación militar, y de la infanta al Forward College, centro universitario ubicado en Lisboa en el que estudia el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Sobre Jesús Ortiz

El papel de Jesús Ortiz en la vida de Letizia ha sido constante incluso después de su entrada en la familia real. A diferencia de otros entornos reales, la reina nunca ha ocultado su apego a su familia de origen, algo que queda reflejado especialmente en fechas señaladas como el Día de Reyes.

La última vez que el abuelo de Leonor se dejó ver junto a la familia real fue en mayo de 2023, cuando se personó a la graduación de su nieta, la infanta Sofía, y protagonizó una bonita estampa familiar. Incluso fue inmortalizado junto a la princesa dándole un beso en su mano.

Suele ser muy discreto en lo que respecta a su vida privada. En 1999 llegó su divorcio con Paloma Rocasolano, y poco después, el periodista inició una nueva relación con Ana Togores, con quien volvió a contraer matrimonio dos meses antes de la boda de su hija con Felipe VI en 2004.