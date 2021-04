7 derechos de los trabajadores que puede que no conozcas

2. Derecho a solicitar un anticipo de la nómina. Muchas personas no lo saben, pero puedes solicitar un anticipo de tu sueldo si se trata de trabajo ya realizado. Por ejemplo, si has trabajado durante tres semanas y necesitas cobrar antes de tiempo, el Estatuto de los Trabajadores recoge tu derecho a solicitar ese dinero previamente. Eso sí, la norma no incluye el anticipo por jornadas no trabajadas, pero es posible que tu contrato o convenio colectivo así lo recoja.